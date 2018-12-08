3 لاعبين يهددون غاريث بيل في ريال مدريد

أكد المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه يرفض وجود لاعبين خارج النقاش أو أساسيين بشكل دائم في تشكيلته، متحدثًا عن أن الفريق يضم 24 لاعبًا كلهم يستحقون اللعب وأن العمل والمستوى الجيد هو المقياس الوحيد لاختيار التشكيل الأساسي.

واستغلت صحيفة “أس” مشاكل النجم الويلزي غاريث بيل الصحية وتذبذب مستواه هذا الموسم للحديث عن اللاعبين الذين يهددون مركزه الأساسي في ريال مدريد مع المدرب سانتياغو سولاري.

وساد الاعتقاد أن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو يوفنتوس الصيف الماضي سيجعل النجم الزيلزي لاعبًا لا يناقش في تشكيلة ريال مدريد لكن مشاكل الفريق والنتائج السلبية وتألق عدة لاعبين قد تدفع سولاري للمضي على خطى زين الدين زيدان وإعادة غاريث بيل لمرحلة الشك والجلوس في دكة البدلاء.

وجاء تألق لوكاس فاسكيز في المباريات الأخيرة في الجناح الأيمن ليجعله أحد اللاعبين الذين يكسبون مركزهم الأساسي في المباريات القادمة ويبقى مركز بيل محط تهديد من 3 لاعبين وهم حسب صحيفة “أس”:

1. الإسباني إيسكو

كان الإسباني إيسكو أحد اللاعبين الذين أجلسوا النجم الويلزي في دكة البدلاء في عهد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان حيث أصبح لاعب الوسط الرابع برفقة كاسيميرو وتوني كروس ومودريتش، ولعب نهائي كارديف أمام يوفنتوس، ونهائي كييف أما ليفربول على حساب غاريث بيل.

ورغم أن النجم الإسباني يعيش مشاكل مع سولاري لكن تألقه أمام مليلية في كأس الملك وتسجيله هدفين ودعم غرفة ملابس ريال مدريد سيذيب الجليد بينه وبين المدرب وقد يكون أساسيًا في وسط الملعب على حساب غاريث بيل.

2. الإسباني ماركو أسينسيو

يبقى أبرز تهديد للنجم الزيلزي ففي عهد جولين لوبتيغي لعب في الجناح الأيسر ولعب بيل في الجناح الأيمن وهو المكان الذي يفضله لأنه يستغل الاختراق للتسديد، كما حدث في نهائي كييف أمام ليفربول.

وفي ظل تواجد لوكاس فاسكيز في اليمين، فالجناح الأيسر يشعل الصراع بين بيل وأسينسيو الذي عرفت مسيرته بعض التراجع لكنه يلقى دعم جماهير سانتياغو برنابيو التي تطالب بمنحه فرصة أخرى.

3. البرازيلي فينسيوس جونيور

بدأ النجم البرازيلي الشاب يندمج تدريجيًا في كرة القدم الأوروبية ومنحه سولاري الفرص في ريال مدريد وسجل هدفين واحد في الدوري والثاني في كأس الملك ويملك مؤهلات فنية جيدة.

وأشرك سولاري فينسيوس جونيور على اليسار وهو المركز نفسه الذي شارك فيه غاريث بيل في اللقاءات الأخيرة مما يجعله منافسًا للحصول على مركز أساسي.