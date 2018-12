ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على إسبانيول (صورة)

اكتسح فريق برشلونة، اليوم السبت، مضيفه إسبانيول برباعية نظيفة في ديربي كتالونيا بالجولة الخامسة عشر للدوري الإسباني.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 31 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاثة نقاط عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد الملاحقان المباشران أصحاب الـ 28 نقطة.

بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المركز التاسع، ليتلقى الخسارة السادسة له في الدوري الإسباني.

????⚽️????@FCBarcelona, @SevillaFC_ENG and @atletienglish are starting to set the pace in #LaLigaSantander! pic.twitter.com/mbdd0IbhyR

— LaLiga (@LaLigaEN) December 8, 2018