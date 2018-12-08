ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على إسبانيول (صورة)

اكتسح فريق برشلونة، اليوم السبت، مضيفه إسبانيول برباعية نظيفة في ديربي كتالونيا بالجولة الخامسة عشر للدوري الإسباني.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 31 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاثة نقاط عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد الملاحقان المباشران أصحاب الـ 28 نقطة.

بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المركز التاسع، ليتلقى الخسارة السادسة له في الدوري الإسباني.

بادر الفريق الكتالوني بالتسجيل في الدقيقة 17 عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يضيف الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وسجل الأوروغوياني لويس سواريز العائد من الإصابة مؤخرا، الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 45، ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بثلاثية نظيفة.

وعاد ميسي ليضيف الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 65، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين ليخرج برشلونة فائزًا بالثلاث نقاط.