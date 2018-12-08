برشلونة يسحق إسبانيول وينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

حقق برشلونة فوزا ثمينا على غريمه إسبانيول بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كورنيا إلبرت، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

تقدم ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 17، ثم ضاعف عثمان ديمبلي النتيجة في الدقيقة 26، فيما أضاف لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 45، ليعود ميسي ويكمل الرباعية في الدقيقة 65.

وبتلك النتيجة ينفرد البلوغرانا بصدارة الليفا بعد تعادل إشبيلية مع فالنسيا، ويرتفع رصيده إلى النقطة 31، بينما يتجمد رصيد إسبانيول عن النقطة 21 في المركز الثامن.