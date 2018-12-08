مباراة إسبانيول وبرشلونة.. هل يعطل ديربي كتالونيا مسيرة رفاق ليونيل ميسي؟

يخوض فريق برشلونة مواجهة مثيرة ومهمة أمام جاره إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا، مساء السبت، في الجولة الـ15 ببطولة الدوري الإسباني.

ويخشى برشلونة مفاجآت الديربي في ظل السباق الشرس على صدارة ترتيب الليغا هذا الموسم ودخول أطراف أخرى في المنافسة بجانب ريال مدريد وهي إشبيلية وأتلتيكو مدريد.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح لقاء الديربي بين إسبانيول وبرشلونة:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين إسبانيول وضيفه برشلونة على ملعب “باور 8″، في الساعة 22:45 مساء اليوم السبت، في الجولة الـ15 للدوري الإسباني.

وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل برشلونة صدارة الليغا برصيد 28 نقطة من 14 مباراة بقيادة المدير الفني الإسباني أرنستو فالفيردي، وفاز برشلونة 8 مرات وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمتين وسجل الفريق 37 هدفًا واستقبل 19 هدفًا.

ويحتل إسبانيول المركز الثامن برصيد 21 نقطة، وحصد الفريق 6 انتصارات مقابل 3 تعادلات و5 هزائم وسجل الفريق 23 هدفًا واستقبل 21 هدفًا، ويقوده المدير الفني دافيد جاييجو.

مفاجآت إسبانيول

يعتمد إسبانيول على طموحه وقدراته الهجومية وإمكانية الصمود أمام هجمات برشلونة.

ويراهن إسبانيول على بورخا إجليسايوس وبابلو بياتي وهيرنان بيريز كمثلث هجومي، بينما يعتمد خط الوسط على موهبة استيبان غرانيرو ومارك روكا وسيرجي داردير.

ويقود دفاع الفريق ماريو هورماسو ودافيد لوبيز وخافي لوبيز وديداك فيلا مع الحارس دييغو لوبيز.

القوة الضاربة لبرشلونة

يحشد برشلونة القوة الضاربة لعبور مفاجآت الديربي، ورغم غياب بعض لاعبيه للإصابة مثل مالكوم وصامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو ورافينا ألكانتارا.

ويعتمد برشلونة على مثلث الهجوم المرعب ليونيل ميسي ولويس سواريز وفيليب كوتينيو مع ثلاثي الوسط سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وأليكس فيدال مع رباعي الدفاع جيرارد بيكيه وماتياس لينغيلت ونيلسون سيميدو وجوردي ألبا والحارس مارك تير شتيغن.

وأكد أيمن يونس، مهاجم منتخب مصر الأسبق، في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” أن برشلونة سيواجه الحماس المعروف به لقاءات الديربي في إقليم كتالونيا.

وأوضح أن برشلونة لديه قدرات هجومية رائعة؛ وخاصة في وجود ميسي وسواريز مع تحركات كوتينيو المميز وأدائه السريع وتوزيع الكرة مع راكيتيتش.