موعد مباراة برشلونة وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني

يحل نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على منافسه إسبانيول، في ديربي كتالونيا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، على ملعب باور 8.

وتقام المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة برشلونة وإسبانيول على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق علي محمد علي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 15 مباراة، إذ حقق 8 انتصارات، مقابل 4 تعادلات وخسارتين.

في المقابل يملك إسبانيول 21 نقطة في المركز الثامن، من 6 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر.

ويعود آخر فوز لإسبانيول على برشلونة في الدوري الإسباني إلى فبراير 2009، عندما فاز 2/1، ومنذ ذلك الحين حقق برشلونة 15 فوزًا على منافسه.

واستعاد برشلونة مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز، بعد تعافيه من الإصابة، إلى جانب آرتورو فيدال، بينما لم يحصل آرثر ميلو على التصريح الطبي.