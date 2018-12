نادي ريال مدريد يعلن قائمته لمونديال الأندية في الإمارات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن قائمته المشاركة في كأس العالم للأندية في الإمارات وضمت 23 لاعبًا، وشهدت غياب لاعب واحد من الفريق الأول، وهو المدافع الإسباني خيسوس فابيخو الذي لم يلعب أي لقاء هذا الموسم.

وضمت القائمة اللاعبين المصابين حاليًا، وهما المدافع الإسباني ناتشو والبرازيلي كاسيميرو والمرشحان للعودة للملاعب خلال مونديال الأندية.

ويبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه يوم 19 كانون الأول / ديسمبر الحالي في نصف النهائي بمواجهة الفائز من اللقاء الذي يجمع الترجي التونسي مع الفائز من لقاء العين الإماراتي ويلنغتون النيوزيلاندي.

وبالمقارنة بالنسخة الماضية تشهد لائحة ريال مدريد غياب النجم كريستيانو رونالدو الذي رحل نحو يوفنتوس، وكان قد توج رفقة ريال مدريد بـ3 ألقاب وسجل هدف الفوز باللقب أمام غريميو في النسخة الماضية.

من جهة أخرى أعلن الألماني توني كروس أنه يعالج حاليًا من إصابة في الركبة تعرض لها أمام روما واعدًا جماهير ريال مدريد بالعودة في أسرع وقت.

ولم يعلن ريال مدريد عن إصابة نجم وسطه الألماني، لكن اللاعب نشر على صفحته على “تويتر” خبر إصابته في الركبة.

Quick update: Still working on my knee problems after the Roma match…

Back asap as always.

— Toni Kroos (@ToniKroos) ٦ ديسمبر ٢٠١٨