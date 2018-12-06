3 أسباب تدفع هازارد إلى ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

ابتعد نادي تشيلسي الإنجليزي عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد سقوطه في فخ الهزيمة أمام مضيفه ولفر هامبتون 1-2، مساء أمس الأربعاء، في المرحلة الـ16 من البريميرليغ.

وتراجع البلوز إلى المركز الرابع في المسابقة برصيد 31 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

وربما لا تتوقف خسائر تشيلسي عند هذا الحد، إذ يبدو أن مستقبل نجم الفريق البلجيكي إدين هازارد في قلعة البلوز يقترب من نهايته، حيث أكد اللاعب مرارًا أنه يريد خوض تجربة جديدة خارج إنجلترا، وبالتحديد في الدوري الإسباني، الليغا.

وينتهي عقد هازارد مع البلوز في صيف عام 2020، وتشير التقارير إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني اتفق بالفعل مع هازارد على بنود عقده مع النادي الملكي، ويتبقى التفاوض مع تشيلسي لإتمام الصفقة.

ورغم أن جميع التقارير تشير إلى أن الصفقة ستتم في الميركاتو الصيفي، إلا أن المتغيرات الحالية ربما تؤدي إلى إتمام الصفقة في يناير المقبل.

ويرصد موقع “إرم نيوز” بعض الأسباب التي يمكن أن تجعل هازارد يرتدي قميص ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي..

ابتعاد تشيلسي عن المنافسة على البريميرليغ

أصبح موقف تشيلسي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي صعبًا للغاية، بعد أن أصبح الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي 10 نقاط، قبل الموقعة الساخنة التي ستجمع الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت المقبل، في المرحلة الـ16 للبريميرليغ.

ولا تبدو فرص البلوز في الفوز بالبطولة قوية على الإطلاق، بعد أن تعادل في 4 مباريات، وخسر مرتين، وستكون مباراة السيتي الفرصة الأخيرة كي يكون للبلوز فرصة للمنافسة، شريطة تحقيق الفوز، على السيتي الذي لا يقهر، وستكون الأمور أيضًا معلقة بأقدام الآخرين، في ظل مسيرة الوصيف ليفربول الذي لم يتذوق طعم الهزيمة في البطولة حتى الآن.

المكسب المادي والصفقة التبادلية

ينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في صيف 2020، وكلما اقترب هذا الموعد، كلما تراجعت فرصة إدارة تشيلسي في الحصول على مقابل مادي كبير من صفقة بيع هازارد.

وفي نفس الوقت، فإن الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي يريد الحفاظ على لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، المعار من نادي ريال مدريد، بشرائه نهائيًّا، وهو ما يمكن أن يسهل صفقة بيع هازارد في يناير، مقابل إنهاء ضم كوفاسيتش للبلوز نهائيًّا.

رغبة هازارد وريال مدريد

لم يخف هازارد رغبته في اللعب بالدوري الإسباني، الليغا، وبالتحديد في ريال مدريد، ويراه مسؤولو الملكي أنه البديل القادر على تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مطلع الموسم الجاري.

ويرغب رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في إبرام صفقة مدوية، لتهدئة جماهير الميرينغي الغاضبة من سياسة النادي في سوق الانتقالات، والتي لم تجلب أي صفقة ذات قيمة في الفترة الأخيرة.