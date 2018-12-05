ساري يدعو هازارد لحسم مصيره مع تشيلسي

دعا الإيطالي ماوريتسيو ساري، مدرب نادي تشلسي الإنجليزي، صانع ألعابه البلجيكي إدين هازارد إلى اتخاذ القرار بشأن تجديد عقده مع النادي من عدمه.

وبحسب التقارير الصحفية، عرض تشيلسي على هازارد عقدًا جديدًا براتب أسبوعي يصل إلى حوالي 350 ألف جنيه إسترليني (450 ألف دولار).

وينتهي عقد هازارد (27 عامًا) مع الفريق اللندني في يونيو 2020، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، لاسيما خلال الصيف الماضي بعدما تألق في صفوف منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 وقاده إلى احتلال المركز الثالث.

وقال ساري: “الكرة باتت الآن في ملعب البلجيكي، النادي جاهز لتوقيع العقد الجديد فورًا، لكن الأمر يعود إليه إذا أراد التجديد من عدمه، أريد إدين هنا بطبيعة الحال، لكنني أريده هنا إذا أراد ذلك فعلًا”.

وتابع قائلًا: “أنا على علم بوجود محادثات بشكل أسبوعي بين النادي ومدير أعمال إدين، وبالتالي إذا حصل أي جديد، فالنادي سيتصل بي مباشرة”.