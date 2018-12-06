البرازيلي رودريغو يحدد موعد التحاقه بريال مدريد

حدد النجم البرازيلي الشاب رودريغو مهاجم سانتوس موعد التحاقه بريال مدريد الذي دفع 40 مليون يورو لخطفه من كبار أوروبا وينتظر بلوغه 18 سنة، ليتمكن من اللعب في القارة العجوز حسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال النجم الشاب في تصريحات نشرتها ” ماركا ” :” سأذهب لريال مدريد في يوليو من السنة القادمة، هناك اتفاق مع سانتوس ولا أعتقد أن بإمكاني الذهاب قبل ذلك.”

وسيبلغ رودريغو 18 سنة في 9 كانون الثاني / يناير 2019 وكانت تقارير إعلامية إسبانية تحدثت عن إمكانية التحاقه بريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية ، لكن الفريق الملكي فضل بقاءه في سانتوس لكسب مزيد من الخبرة ولعب دقائق أكبر.

ودافع رودريغو عن فريقه الجديد الذي يمر بأزمة نتائج وقال :” ريال مدريد لم ينطلق جيدًا في المواسم الثلاثة الأخيرة، لكنه أنهاها بطلا لدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية ، يمكنكم الشك في ريال مدريد لكن لا تتحدثوا بشكل مبكر.”

ورفض رودريغيو التفكير فيما ينتظره في ريال مدريد مفضلاً التركيز على فريقه سانتوس قائلاً :” ربما سيكون كل شيء مختلف ، لكن لا أريد التفكير في ذلك ، فكري حاليا هنا وأسعى لأكون لاعبًا أساسيًا دائمًا في سانتوس.”

وفضل ريال مدريد عدم معارضة مشاركة اللاعب في كوبا أمريكا لتحت 20 سنة التي تجرى في التشيلي بداية السنة القادمة رغم كونها خارج تواريخ الفيفا ، وقد يكتفي بمنع مشاركة فينسيوس جونيور في البطولة.

وتألق رودريغو رفقة سانتوس هذا الموسم ولعب 35 لقاء سجل خلالها 8 أهداف وفي المجموع لعب 44 لقاء وسجل 12 هدفًا كمحترف.