ريال مدريد يسعى لاستعادة حارسه أندريه لونين من ليغانيس

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، في استعادة خدمات الحارس الأوكراني، أندريه لونين، الذي يلعب على سبيل الإعارة لصالح ليغانيس، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ماركا”، أن تألق لونين يُجبر الفريق الملكي على التفكير في استعادة خدماته في الميركاتو المقبل.

ويقدم لونين، مستوًى متميزًا مع ليغانيس، بعدما قاده لبلوغ ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بتصديه لركلة جزاء أمام رايو فاليكانو، في مباراة الإياب، التي انتهت بفوز ليغانيس بهدف نظيف، بعد التعادل ذهابًا (2-2).

ورغم أن ريال مدريد سمح بإعارة لونين، حتى يكتسب الخبرة المطلوبة، إلا أن عقد إعارته لا يتضمن أي بند يحدد عدد المباريات التي يشارك فيها الحارس الأوكراني.