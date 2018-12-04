ماتيو كوفاسيتش لن يعود إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط ريال مدريد، المعار إلى تشيلسي الإنجليزي، لا يريد العودة إلى الفريق الملكي، بعد نهاية مدة إعارته.

ووفقًا لصحيفة “أس”، فإن كوفاسيتش لا يريد ارتداء قميص ريال مدريد مجددًا، وسيبقى في لندن، بعد نهاية إعارته التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وانتقل كوفاسيتش إلى تشيلسي الصيف الماضي، بعقد إعارة، ضمن صفقة انتقال الحارس الكرواتي تيبو كورتوا إلى ريال مدريد، وقد تمرَّد كوفاسيتش على إدارة ريال مدريد بسب جلوسه على مقاعد البدلاء.

وأضافت الصحيفة الإسباية أن كوفاسيتش سينتقل إلى توتنهام، حال رفض تشيلسي التعاقد معه بشكل دائم.

قال موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني، قبل أيام إن ريال مدريد يريد استعادة كوفاسيتش الصيف المقبل، والإبقاء عليه في الفريق الأول بالنادي.

وأكد الموقع أنه في حال إصرار كوفاسيتش، البالغ من العمر 24 عامًا، على الرحيل مثل ما فعل الصيف الماضي، “فإنه سيتم بيعه في مزاد لمن يدفع مبلغًا أكبر، خاصة أن هناك عددًا من الأندية مهتمة به، سواء في إيطاليا أو إنجلترا.

وشارك كوفاسيتش في 17 مباراة مع تشيلسي الموسم الحالي، تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، بواقع 1056 دقيقة، صنع فيها هدفًا وحيدًا.