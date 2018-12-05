نادي برشلونة يصعد إلى دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا بالفوز على كولاترال ليونيسا (فيديو)

جدد نادي برشلونة فوزه على كولاترال ليونيسا في إياب الدور 32 من كأس الملك الإسباني، بعدما تغلب عليه 4-1 في المباراة التي احتضنها ملعب كامب نو ليتأهل إلى ثمن النهائي بعد فوزه بمجموع المباراتين 5-1.

وسجل منير الحدادي لبرشلونة أولًا في الدقيقة 18، ُ ثم أضاف زميله دينيس سواريز الهدف الثاني بعد 8 دقائق، وأحرز البرازيلي مالكوم الهدف الثالث قبل 3 دقائق من نهاية الحصة الأولى.

وبعد 9 دقائق من بداية الشوط الثاني سجل جوسيب سينيي هدف ليونيسا الوحيد، قبل أن يضيف سواريز الهدف الرابع والثاني له شخصيًا في الدقيقة 70.

وفي السياق نفسه تأهل فريق أتلتيكو مدريد أيضًا إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتغلب أتلتيكو مدريد، على ضيفه سانت أندرو، بأربعة أهداف دون رد، في مباراة الإياب لدور الـ32 للبطولة، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

أحرز رباعية أتلتيكو مدريد، الفرنسي توماس ليمار، والكرواتي نيكولا كالينيتش، والأرجنتيني أنخل كوريا، وفيكتور ماتشين بيريز فيتولو، في الدقائق 48 و53 و55 و81 من زمن المباراة.

كما تأهل لثمن النهائي كل من، جيرونا وإشبيلية وفياريال وريال سوسييداد وبلد الوليد.