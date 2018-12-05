أهداف مباراة برشلونة وليونيسا.. (4/1) للفريق الكتالوني

تقدم منير الحدادي لاعب نادي برشلونة بهدف لصالح فريقه في مرمى ليونيسا، خلال مباراة الفريقين في إياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء.

واستلم الحدادي الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد قوية في شباك الحارس.

وأضاف دانيس سوريز الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 26، وتبعه البرازيلي مالكوم بالهدف الثالث في الدقيقة 44.

وقلص ليونيسا النتيجة في الدقيقة 57، ولكن دينيس سواريز أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 70.

وتشهد المباراة غياب العديد من لاعبي الفريق الكتالوني، حيث استبعد فالفيردي كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا من قائمة المباراة لإراحتهم قبل مباراة ديربي كتالونيا يوم السبت المقبل، أمام إسبانيول.

كما غاب عن القائمة لويس سواريز، وسيرجي روبيرتو وآرثر ميلو وصامويل أومتيتي، ورافينيا ألكانتارا، وسيرجي سامبر بسبب الإصابة، بينما عاد لها توماس فيرمايلين، وياسبر سيليسن بعد تعافيهما من الإصابة.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة بهدف نظيف.