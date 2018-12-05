الصيني تشين يانشينغ رئيس إسبانيول ينفي نيته بيع النادي

أكد رئيس نادي إسبانيول، الصيني تشين يانشينغ، أنه لم يخطط ولم يفكر مطلقًا في “بيع” النادي الكتالوني.

وأشار رجل الأعمال الصيني خلال اجتماعه بمجلس إدارة المساهمين، اليوم الأربعاء، إلى أنه على الرغم من احتياج النادي “لضخ مزيد من رؤوس الأموال، إلا أن هذا لا يعني التفكير في بيعه”.

وأكد صاحب الـ48 عامًا: “هذه التوسعات يمكن أن تأتي من خلالي مباشرة، أو من خلال بعض الاستثمارات الأخرى”.

وتابع: “استثماراتنا في المؤسسة ثابتة وممتدة لأجل طويل”.

ويمتلك يانشينغ حاليًا نسبة 99.3% من أسهم إسبانيول.

يذكر أنه منذ امتلاك النسبة الأكبر في أسهم النادي، استثمر يانشينغ أكثر من 150 مليون يورو؛ من أجل تحسين الوضع الاقتصادي لـ”البلانكي أزول”.

يذكر أن مجلس إدارة المساهمين وافق بنسبة 99.9% على جميع النقاط التي كانت مدرجة في جدول أعمال الاجتماع.

يشار إلى أن إسبانيول يقدم نتائج جيدة هذا الموسم، إذ يحتل المركز السابع حاليًا في الليغا برصيد 21 نقطة جمعها من 6 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.