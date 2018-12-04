ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يحضران السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، على تذاكر مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، والمقررة يوم الأحد القادم على ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد، في إياب نهائي كأس ليبيرتادوريس.

ومنح الاتحاد الإسباني لكرة القدم تذاكر المباراة للنجم الأرجنتيني كأحد الشخصيات التي ستحضر اللقاء؛ لكونه نجم الدوري الإسباني الأول وقائد منتخب الأرجنتين واللقاء أرجنتيني في ملعب مدريد.

كما طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس ولاعب ريال مدريد السابق، تذاكر اللقاء بشكل مباشر من إدارة ريال مدريد، كما فعل العديد من نجوم كرة القدم في أوروبا والعالم والتي ترغب في حضور اللقاء.

وحسب صحيفة “أس”، فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرغب في جلوس النجمين الكبيرين بجانبه في المنصة الشرفية في سابقة هي الأولى من نوعها، كما قبِل الاتحاد الإسباني لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أن يعامل النجمان بشكل خاص رغم أنهما لم يطلبا ذلك.

وسيلعب يوفنتوس، الجمعة القادم، لقاء قمة أمام إنتر ميلان، بينما يواجه برشلونة جاره إسبانيول في ديربي كتالونيا، السبت، وهو ما يمنح النجمين فرصة التواجد، الأحد، في مدريد.