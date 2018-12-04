تقارير: ريفر بليت يوافق على مواجهة بوكا جونيورز بسانتياغو برنابيو في نهائي كأس ليبرتادوريس

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي ريفر بليت قرر السفر إلى مدريد، يوم الأربعاء؛ تمهيدًا لمواجهة غريمه التقليدي بوكا جونيورز في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس المثير للجدل، في العاصمة مدريد، يوم الأحد المقبل.

وقال النادي الأرجنتيني في بيان، يوم الثلاثاء، إن الفريق سيغادر إلى إسبانيا “الأربعاء في الساعة 14:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (17:00 مساء بتوقيت غرينتش)، في رحلة من مطار إيزيزا”.

وعصفت المزيد من المشاكل بالنهائي المضطرب لكأس ليبرتادوريس، عندما قال ريفر بليت، يوم السبت الماضي، إنه يرفض قرار مواجهة بوكا جونيورز في مدريد، في لقاء الإياب المؤجل.

وقال ريفر بليت صاحب الأرض، إن إقامة المباراة خارج الأرجنتين شيء “غير مفهوم”، رغم أن النادي تجنب القول إنه سيرفض اللعب حينها.

وأُلغيت المباراة التي كانت مقررة باستاد مونومنتال ملعب ريفر بليت في بوينس آيرس يوم 24 نوفمبر الماضي؛ بعد هجوم على حافلة بوكا جونيورز بالحجارة والزجاجات مع اقترابها من الاستاد.

وتعرض العديد من اللاعبين لإصابات جراء الزجاج المكسور، وتأثر البعض الآخر بالغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة لصد الهجوم.

وكان من المقرر إقامة المباراة في اليوم التالي، لكنها تأجلت مرة أخرى قبل ساعات من انطلاقها. وانتهت مباراة الذهاب على ملعب بوكا بالتعادل 2/2 قبلها بأسبوع.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) نقلها لاستاد سانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد، بينما رفض المدير الفني مارسيلو جاياردو خوض المباراة في مدريد؛ بداعي أن “ريفر بليت فقط جماهيره واللعب على أرضه في الإياب”.

وكان بوكا جونيورز يطلب من الاتحاد القاري (الكونميبول) أن يطبق بحق ريفر بليت، عقوبات تصل إلى حد اعتبار الأول فائزًا من دون أن يخوض مباراة الإياب، بالاستناد إلى مواد في أنظمة الاتحاد القاري تلحظ فرض عقوبة كهذه في حالات مماثلة. إلا أن الاتحاد القاري لم يستجب، وعاقب ريفر بإقامة مباراتين على ملعبه من دون جمهور، وبغرامة مالية قدرها 400 ألف دولار أمريكي.

وباع كل من ريفر بلايت وبوكا جونيورز 5 آلاف تذكرة لمشجعيهما في الأرجنتين بسعر 84 دولارًا للبطاقة، أي ما يوازي ربع متوسط الأجر الشهري للفرد في البلاد. ومن المتوقع أن يتم الفصل بين مشجعي الفريقين في مدرجات ملعب برنابيو الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج.