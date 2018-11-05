تشافي: كيليان مبابي قد لا يصبح نجمًا عالميًا

يرى اللاعب الإسباني تشافي هيرنانديز أن الفرنسي كيليان مبابي أمامه الكثير للوصول إلى مستوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

وأوضح تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن مبابي أمامه الكثير ليثبت أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وأن البرازيلي نيمار هو اللاعب الأكثر احتمالًا للوصول إلى مستوى مماثل لليونيل ميسي

وأضاف تشافي أن “مبابي لاعب متفوق جسديًا للغاية، من المثير للإعجاب أنه في هذه السن لديه تلك القدرات، لكنه قد يتعثر أيضًا، من الصعب جدًا التنبؤ بما قد يحدث”.

وأضاف تشافي بقوله: “مبابي يعاني من عدم النضج كرويًا، لكنه يمكن أن يكون واحدًا من أفضل اللاعبين. إنه قوي جدًا، لكن عليه أن يتعلم التفكير.

وواصل نيمار بأنه هو اللاعب الذي رأيت أنه إذا تمكن من الحصول على النضج، قد يكون أشبه بميسي “.

ومبابي ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد أن اشتراه باريس سان جيرمان مقابل 166 مليون جنيه إسترليني من موناكو.