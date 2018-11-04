أنشيلوتي: مبابي ونيمار سيخلفان ميسي ورونالدو على عرش الكرة العالمية

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الإيطالي عن البداية الصعبة لفريقه السابق باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا، وعن نجميه الفرنسي كليان مبابي والبرازيلي نيمار، وحظوظهما في الفوز بالكرة الذهبية.

وقال المدرب الإيطالي لبرنامج ” تيلي فوت ” الفرنسي: “المشكلة ليست في جودة اللاعبين، بل في الخبرة، باريس سان جيرمان يفتقد الخبرة في الفترات المهمة من دوري أبطال أوروبا، لكن هذا الموسم، الفريق أقوى، وبإمكانه الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

ويمكن لنابولي والمدرب كارلو أنشيلوتي أن يقتلا أحلام الفريق الباريسي مبكرًا، في حال الفوز عليهم في اللقاء المرتقب، الثلاثاء القادم، برسم الجولة الرابعة من دوري المجموعات، حيث يحتل ليفربول الصدارة في المجموعة الثالثة بـ6 نقاط، مقابل 5 لنابولي، و4 لباريس سان جيرمان.

واعتبر أنشيلوتي أن كليان مبابي لن يفوز بالكرة الذهبية هذه السنة، وقال حول حظوظه في المستقبل: “مبابي مرشح ليحل مكان ميسي ورونالدو، اللذين تقاسما كل شيء، هو ونيمار”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “كليان إن لم يفز بالكرة الذهبية هذا الموسم، سيفوز بها في المستقبل، كل الفرق الكبرى تتمنى أن يكون لديها لاعب مثل مبابي”.