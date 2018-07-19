هل يهرب نيمار من ظل مبابي إلى ريال مدريد؟

ذكرت إذاعة “Onda Cero ” الإسبانية أن باريس سان جيرمان لن يبيع الفرنسي كليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وترك مصير النجم البرازيلي نيمار في يد المدرب الألماني توماس توخيل.

واستندت الإذاعة لمصدر في الاتحاد القطري لكرة القدم أكد من خلاله أن قطر وضعت خطًا أحمر على إمكانية رحيل النجم الفرنسي الشاب الذي تألق في كأس العالم روسيا 2018، واختير أفضل لاعب شاب وتوج باللقب برفقة المنتخب الفرنسي.

بينما لا تعتبر قطر وإدارة باريس سان جيرمان أن نيمار غير قابل للبيع ووضعت مصيره بيد المدرب الألماني توماس توخيل.

وحسب الإذاعة فالفريق الفرنسي قد يضطر لبيع نيمار لريال مدريد في حال تمكن من التعاقد مع نجم جديد، ويضع الأرجنتيني باولو ديبالا هدفًا ليكون طريق نيمار للرحيل.

وحسب صحيفة ” أس ” فأسباب رحيل نيمار عن برشلونة والهروب من اللعب في ظل ميسي قد تدفعه مجددًا للرحيل عن باريس سان جيرمان الذي يفضل أن يكون كليان مبابي النجم الأول للفريق.