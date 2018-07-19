شروط ريال مدريد لإعارة نجمه البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن فريق ريال مدريد يفكر في إعارة نجمه البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية ليستفيد من لعب دقائق أكثر والتأقلم مع الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وحسب موقع ” OK DIARIO ” فريال مدريد يفضل إعارة اللاعب لفريق ينتمي للعاصمة الإسبانية مدريد لكن ليس فريق أتلتيكو مدريد.

وهناك 3 فرق مرشحة لاحتضان النجم الشاب وهي: خيتافي وليغانيس وريو فاليكانو، وهي أندية تلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وستتم الإعارة دون خيار الشراء النهائي أو دفع مبالغ لإعادته.

كما أن ريال مدريد اشترط على الأندية التي لا تتواجد في مدريد وتريد استعارة النجم البرازيلي الشاب، أن تكون مشاركة في إحدى البطولات الأوروبية وتمنحه دقائق أكبر للعب.

من جهة أخرى نصح المدرب الجديد جوليان لوبيتيجي الإدارة بإعارة المهاجم الشاب بورغا مايورال لفريق آخر لكسب المزيد من دقائق اللعب، وليكون جاهزًا للمستقبل في حال عودته.

ويرغب ديبورتيفو ألافيس في التعاقد مع المهاجم الشاب على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي مع إمكانية عودته لريال مدريد مقابل مبلغ مالي يتفق عليه الطرفان.