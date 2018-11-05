جيمس رودريغيز يضغط للعودة إلى ريال مدريد

يسعى النجم الكولومبي جيمس رودريغيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، المعار إلى بايرن ميونخ الألماني، للعودة إلى الفريق الملكي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وغادر رودريغيز (27 عامًا)، ريال مدريد صيف العام 2017، على سبيل الإعارة، إلى بايرن ميونخ، بعدما أصرّ على إدارة الفريق، وانضم للفريق البافاري لموسمين، مع وجود بند يتيح للنادي الألماني ضمه نهائيًا مقابل 42 مليون يورو، قبل نهاية عام 2018.

لكن وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن رودريغيز يريد العودة إلى ريال مدريد في يناير المقبل، بسبب عدم الاعتماد عليه كثيرًا في بايرن ميونخ تحت قيادة المدرب الجديد، الكرواتي نيكو كوفاتش.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ يريد دفع مقابل 42 مليون يورو لريال مدريد ثم يعيد بيع اللاعب لنادٍ آخر، وهو الأمر الذي يرفضه رودريغيز.

وشارك رودريغيز في 11 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي، بواقع 658 دقيقة، علمًا أنه لعب إجمالًا 50 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل فيها 11 هدفًا وصنع 16، في حين سجل 36 وصنع 40 في 111 مباراة مع ريال مدريد.