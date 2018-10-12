شاهد هدف جيمس رودريغيز المذهل في مباراة كولومبيا وأمريكا (فيديو)

حقق المنتخب الكولومبي فوزًا مثيرًا على الولايات المتحدة بنتيجة 4/2، في المباراة التي جمعتهما فجر الجمعة.

وافتتح النجم جيمس رودريغيز التسجيل لكولومبيا، في الدقيقة 36، بهدف مذهل من داخل المنطقة، كما صنع الهدف الرابع.

وتسلّم رودريغيز الكرة من أحد زملائه، ثم تلاعب بالمدافعين، قبل أن يقتحم منطقة الجزاء، ويسدد الكرة بشكل مقوس ومذهل في الدقيقة 36.

وانتفض منتخب الولايات المتحدة وسجل هدفين عبر كيلاين أكوستا وبوبي شوو وود في الدقيقتين 50 و53 على الترتيب.

لكن المنتخب الكولومبي سجل 3 أهداف ليحقق فوزًا دراميًا، وجاء الهدف الثاني عبر كارلوس باكا في الدقيقة 56، ثم رادميل فالكاو في الدقيقة 74، وأخيرًا ميغيل بورخا في الدقيقة 79.

يشار إلى أن المنتخب الأمريكي فشل في التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، في حين ودّع المنتخب الكولومبي من دور الـ 16، بالخسارة بركلات الجزاء أمام إنجلترا.

وتلعب أمريكا ضد بيرو في كونيتيكت، الثلاثاء المقبل، بينما تلتقي كولومبيا مع كوستاريكا، في نيوجيرسي.