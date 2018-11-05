خلال شهر فقط.. تراجع كبير في قيمة لاعبي ريال مدريد

أثرت أزمة ريال مدريد الأخيرة والنتائج السلبية على القيمة السوقية للاعبيه والتي تراجعت بشكل كبير خلال الشهر الماضي حسب المرصد الدولي لكرة القدم CIE.

وتراجعت قيمة 21 لاعبًا من الفريق الأول مقابل ارتفاع قيمة 3 لاعبين جدد وكلهم لم يشاركوا ضمن الفريق الموسم الماضي.

وكان أبرز خاسر هو إيسكو الذي خسر 20،8 في المائة من قيمته ، كما خسر كريم بنزيما 12،6 في المائة وراموس وتيبو كورتوا 12،1 في المائة و مودريتش 11،2 في المائة وأسينسيو 10،3 في المائة وغاريث بيل 8،7 في المائة.

ولم يفلت من الخسارة سوى 3 لاعبين وهم الوافد الجديد أودريوزولا الذي ارتفعت قيمته بنسبة 10،3 في المائة والأوروغوياني الشاب فالفيردي الذي ارتفعت قيمته بنسبة 10 في المائة والظهير الأيسر الشاب ريغولين والذي كان أكبر المستفيدين من اللعب للفريق الأول وارتفعت قيمته بنسبة20 في المائة.

وعلى العموم تراجعت قيمة لاعبي الفريق ككل بنسبة بلغت 8،2 في المائة حسب مؤشر المرصد الدولي لكرة القدم والذي ينشر دراسات دورية وشهرية حول قيمة اللاعبين ، كما ينشر تقييمًا فنيًا بالأرقام للاعبين والفرق.