هدف فينسيوس جونيور في مباراة ريال مدريد وبلد الوليد.. هل يصبح الأول له رسميًّا مع الميرنغي؟

ذكرت صحيفة “آ س” أن الهدف الأول لريال مدريد في مرمى بلد الوليد، والذي احتسب لصالح المدافع كيكو أوليفاس بالخطأ في مرماه، أصبح رسميًّا أول هدف للبرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب الفريق الملكي.

وحسب الصحيفة، فالحكم خيسوس خيل مانزالو، كتب في تقرير اللقاء أن الهدف الأول لريال مدريد سجله جونيور وهو التقرير الرسمي للقاء، والذي تعتمده رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ووفقًا للصحيفة، فالحكم يملك 24 ساعة لإجراء تغيير على أي من البيانات التي كتبها في التقرير، ولكونه لم يفعل ذلك رسميًّا فالهدف يحتسب باسم البرازيلي الشاب رغم كون الكرة ارتطمت بمدافع بلد الوليد ودخلت المرمى.

وعادت الصحيفة للجدل المستمر بشأن هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرمى ريال سوسيداد في 2010، والذي سجله من ضربة خطأ ارتطمت بالمدافع بيبي ودخلت المرمى.

وسجل حكم اللقاء ماتيو لاهوز الهدف في اسم المدافع البرتغالي، بينما يصر ريال مدريد على كون الهدف سجله نجمه البرتغالي لكن رسميًّا فالنجم السابق للفريق سجل 450 هدفًا وليس 451 هدفًا كما يؤكد ريال مدريد.

وحقق ريال مدريد فوزه الأول منذ ستة أسابيع، في المواجهة الأولى تحت قيادة المدير الفني المؤقت سانتياغو سولاري بدوري الدرجة الأولى الإسباني، إذ نجح الفريق الملكي في التغلب على ضيفه بلد الوليد بهدفين نظيفين في الجولة الحادية عشرة، وسجل فينيسيوس الهدف الأول عقب دخوله بديلًا، قبل أن يعزز سيرخيو راموس التقدم عن طريق ركلة جزاء.

وتقدم ريال مدريد بفوزه على بلد الوليد إلى المركز السادس في جدول ترتيب الليغا، برصيد 17 نقطة، بعدما خسر أربع مواجهات وتعادل في واحدة من الجولات الخمسة الأخيرة تحت قيادة مديره الفني السابق جولين لوبيتيجي.