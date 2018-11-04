بيبي مدفع ريال مدريد السابق على رادار نادي برشلونة

فجّرت صحيفة “موندو ديبرتيفو” الإسبانية مفاجأة بالقول إن نادي برشلونة وضع المدافع البرتغالي بيب لاعب نادي بشكتاش حاليًا في حساباته.

ووفقًا للصحيفة المقربة من أسوار برشلونة، فإن إدارة النادي الكتالوني تدرس تعزيز صفوف الفريق بمدافع جديد في سوق الانتقالات الشتوي المقبل في شهر يناير.

وأضحت الصحيفة أن المغربي المهدي بنعطية، لاعب يوفنتوس، دخل كذلك قائمة اهتمامات برشلونة.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن برشلونة يخشى تفاقم حالة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، الذي يعاني من إصابة قوية في ركبته اليسرى، جعلته يغيب عن الملاعب الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يبحث عن مدافع بثمن غير مرتفع، وبعمر كبير، ويمتلك خبرة في دوري أبطال أوروبا، وسيعمل على إقناعه بالتوقيع على عقد لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

كما وضعت الصحيفة قائمة محتملة لتعاقدات برشلونة، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تضم وراؤول ألبيول “نابولي” ودافيد لويز “تشيلسي” وبيبي لاعب ريال مدريد السابق وبشكتاش الحالي، ولوران كوسيلني “آرسنال”، وبرانيسلاف إيفانوفيتش “زينيت”، وفيدا “بشكتاش”، ودانتي “نيس”، وعادل رامي “مارسيليا”، وخوسيه فونتي “ليل”، بالإضافة إلى ثنائي سانت إيتيان سوبوتيتش وكولو، أو هوفيدس وتشورلوكا من لوكوموتيف موسكو.

وتمثل رغبة برشلونة في التعاقد مع بيبي مفاجأة لمشجعي النادي، حيث يعرف اللاعب بخشونة خاصة أمام ليونيل ميسي.

ولعب بيبي 10 مواسم مع ريال مدريد، وخاض 22 مباراة مع ريال مدريد أمام برشلونة، سجل فيها هدفًا وصنع 4، وحصل على 14 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء.