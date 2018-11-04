إشبيلية يتعادل مع ريال سوسيداد ويخطف وصافة الدوري الإسباني من أتلتيكو مدريد

فشل إشبيلية في الاستفادة من تعثر منافسيه في الدوري الإسباني، واكتفى بالتعادل دون أهداف خارج ملعبه مع ريال سوسيداد، الأحد، ليتسع الفارق مع برشلونة المتصدر وحامل اللقب إلى 4 نقاط.

وأتيحت لإشبيلية فرصة الانفراد بالمركز الثاني وتقليص الفارق مع برشلونة إلى نقطتين لكنه أخفق في مباراة قليلة الفرص وافتقد بشدة مهاجميه المصابين وسام بن يدر وأندريه سيلفا اللذين سجلا 12 من 22 هدفًا للفريق الأندلسي في الدوري هذا الموسم.

وأتيحت فرصته الأخطر للجناح المخضرم خيسوس نافاس الذي سدد في الشباك من الخارج في الشوط الثاني، بينما أهدر ساندرو راميريز مهاجم إشبيلية السابق أخطر فرصة لريال سوسيداد بعدما سدد خارج المرمى من وضع انفراد.

ويحتل إشبيلية المركز الثاني برصيد 20 نقطة متساويًا مع اتليتيكو مدريد، الذي تعادل 1/1 مع مضيفه ليغانيس أمس السبت، وألافيس، الذي خسر 1/2 خارج ملعبه أمام جاره الباسكي إيبار بهدف من ضربة رأس من بابي ديوب في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتصدر برشلونة الترتيب ولديه 24 نقطة بعدما انتزع فوزًا متأخرًا 3/2 على رايو فايكانو المتعثر أمس السبت. وقد يتقدم جاره إسبانيول إلى المركز الثاني متفوقًا على إشبيلية إذا هزم أتلتيك بلباو غدًا الإثنين.

وفي مباريات أخرى اليوم الأحد، أهدر ويسكا الوافد الجديد فرصة تحقيقه فوزه الأول منذ الجولة الافتتاحية بعدما سجل خورخي مولينا هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح خيتافي التعادل 1/1.

وازدادت مشاكل فياريال ومدربه خابي كايخا بعد تعادله 1/1 على أرضه مع ليفانتي ليصبح متقدمًا بنقطة واحدة فقط على منطقة الهبوط.