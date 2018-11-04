تقارير.. ديفيد لويز مدافع تشيلسي على رادار نادي برشلونة في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة جدَّد اهتمامه بالبرازيلي ديفيد لويز، مدافع تشيلسي الإنجليزي، في الميركاتو الشتوي المقبل، لتعزيز دفاعه، في ظل الإصابات المتكررة للفرنسي صامويل أومتيتي والبلجيكي توماس فيرمايلين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة يسعى بقوة للحصول على لويز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد صاحب الـ31 عامًا مع البلوز، بنهاية الموسم الحالي؛ ما سيدفع تشيلسي للموافقة على بيعه في الشتاء خوفًا من رحيله مجانًا الصيف المقبل.

وتشير التقارير إلى أن لويز لن يكون مهتمًّا بتجديد عقده مع تشيلسي، خاصة أن الفريق لديه إستراتيجية التجديد لمدة عام إضافي للاعبين الذين تخطوا الـ30 عامًا.

ويشعر لويز بالسعادة حاليًّا في تشيلسي مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي يمنحه الكثير من الدقائق ويعتمد عليه بشكل أساسي في الدفاع.