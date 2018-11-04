سباليتي: أتمنى عدم لحاق ميسي بمباراة إنتر ميلان وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

يتمنى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، عدم لحاق الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بمواجهة فريقه الثلاثاء المقبل، بدوري أبطال أوروبا.

تعرَّض ميسي أخيرًا لإصابة قوية في ذراعه اليمنى، لكن، عاد للتدريب بشكل طبيعي، وأفادت تقارير صحفية بأنه قد يشارك ضد الفريق الإيطالي.

وقاد سباليتي فريقه للفوز على جنوى، أمس السبت، بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الكالتشيو.

وقال سباليتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “من الأفضل ألا يلعب ميسي، فالمباراة من دونه تكون مليئة بالهدوء والثقة”.

وأضاف: “نحن سعداء باللعب ضد برشلونة الثلاثاء المقبل؛ لأنني أعتقد أننا تعلمنا الدرس في لقاء الذهاب، وجودتهم وخبراتهم لم تسمح لنا بتعديل النتيجة”.

واختتم: “ما فعله معنا برشلونة في الشوط الثاني في الذهاب، كان بسبب المساحات التي تركناها لهم”.