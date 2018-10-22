رئيس نادي برشلونة يكشف مفاجأة في عقد فالفيردي

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن أن عقد المدير الفني إرنستو فالفيردي ممتد حتى 2020، لينفي ما تردد عن نية النادي الكتالوني الاستغناء عن خدمات المدرب.

وذكرت تقارير صحفية أن عقد المدير الفني السابق لأتلتيك بلباو يستمر مع برشلونة حتى 2019، مع خيار التمديد لمدة عام إضافي، لكن بارتوميو كشف عن أن عقد فالفيردي يستمر حتى 2020 مع خيار إنهاء العلاقة بين الطرفين قبل عام واحد.

ويوجد اختلاف طفيف بين الحالين لكن النقطة الأساسية التي يجب ملاحظتها، هي أنه إذا لم يتم تفعيل هذا الشرط، سيظل فالفيردي مديرًا فنيًا لبرشلونة حتى موسم 2019/2020.

وكما أوضح بارتوميو في مقابلة مع “راديو كتالونيا” اليوم الإثنين أن هناك بندًا يمكن أن ينهي العقد في الصيف المقبل إذا تم دفع مبلغ معين من المال.

وقال: “يملك فالفيردي عقدًا لهذا الموسم والموسم التالي أيضًا، حيث وقعنا اتفاقًا مدته 3 سنوات مع بند يمكن من خلاله للنادي أو المدرب إنهاء الاتفاق مسبقًا، عن طريق دفع مبلغ معين، وهذا المبلغ سري لا يمكن الكشف عنه”.

وتتعارض تصريحات بارتوميو مع ما قاله قبل شهر واحد، وما قاله فالفيردي نفسه، وما قاله موقع النادي على الإنترنت عندما أعلن عن تعيين فالفيردي ومع ذلك، فقد أكدت مصادر في النادي لصحيفة “ماركا” أن ما قاله بارتوميو اليوم الإثنين هو الصحيح.