رئيس نادي برشلونة يحسم مسألة عودة نيمار

حسم جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مسألة عودة البرازيلي نيمار داسيلفا، المنتقل إلى باريس سان جيرمان، لناديه من جديد.

وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام القليلة الماضية، إلى رغبة نيمار في العودة من جديد إلى البارسا.

وقال بارتوميو في حوار لـ”راديو كاتالونيا”، اليوم الاثنين: “نيمار لن يعود إلى برشلونة، ولا يتوقع عودته”.

وتابع: “لم تكن هناك أي اتصالات أو اجتماعات مع اللاعب. نحن لا نحب نوعية هؤلاء اللاعبين الذين يبيعون أنديتهم ويرحلون”.

واستدرك: “هذا لا يعني أنني لا أريد وجوده في النادي، المدربون هم من يتخذون القرار النهائي وهل يحتاجون اللاعب أم لا، لكنني لا أعرف في حالة موافقتهم على عودته إذا كنا سنذهب في ذلك الاتجاه أم لا”.

وأكد: “ليس متوقعًا أن نتعاقد مع أي شخص في يناير/كانون الثاني المقبل، عندما تفتح سوق الانتقالات، نحن نملك لاعبين عديدين لتغطية الإصابات المحتملة في الفريق الأول”.

كما كشف رئيس برشلونة، سبب تراجع الإدارة عن تغيير الشعار الخاص بالنادي كما تم الإعلان عنه قبل أسابيع.

وأوضح: “استمعنا جيدًا لأعضاء النادي حول هذا الأمر، وأتفهم جيدًا أسبابهم في رفض هذا التغيير”.

وتابع: “كنا نستهدف تطوير الشعار بما يتواكب مع التكنولوجيا التي نعيشها بالوقت الحالي، لكن أغلبية الآراء لم يعجبها الشعار الجديد لذلك قررت إلغاء الفكرة في اليوم نفسه”.

وأضاف: “الشعار الحالي لـبرشلونة لن يستمر كثيرًا، ستكون هناك مناقشات بيننا وبين الأعضاء حتى نصل إلى الشكل المطلوب، لأن لائحة النظام الداخلي تنص على أن التغييرات لا يتم الموافقة عليها إلا من خلال الجمعية العمومية”.

وأتم: “كانت هناك انتقادات عديدة على التغييرات الخمسة على الشعار، والبعض اتهمنا بعدم اتباع الديمقراطية داخل النادي بعدما تمت الموافقة على الشعار الجديد”.