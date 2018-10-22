هل ينضم إبراهيموفيتش إلى ريال مدريد في الميركاتو الشتوي؟

كشفت تقارير صحافية عن أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، بات على رادار نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن إبراهيموفيتش سيكون ضمن الخيارات المتاحة، أمام ريال مدريد، في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد يعاني على المستوى التهديفي، بعد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلى يوفنتوس الإيطالي.

وفي آخر 5 جولات بالدوري الإسباني، تمكن ريال مدريد من هز الشباك مرة وحيدة، خلال الخسارة 1-2 أمام ليفانتي.

ويقبع نادي ريال مدريد، في المركز السابع بجدول ترتيب الليغا، برصيد 14 نقطة، بعد مرور 9 جولات، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة.

وتمكن إبراهيموفيتش (37 عامًا) من تسجيل 21 هدفًا، خلال 25 مباراة لعبها مع لوس أنجلوس غالاكسي في الدوري الأمريكي.