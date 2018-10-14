باولو مالديني يلمح لعودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان

ألمح اللاعب الإيطالي السابق باولو مالديني، الذي يتولى منصبًا إداريًا في نادي ميلان الإيطالي، إلى أن إدارة الفريق قد تتحرك للتعاقد مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجليس غالاكسي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وقال مالديني في تصريحات نقلها موقع “كالتشيو ميركاتو”: “إبراهيموفيتش سيكون كبيرًا على غرف الملابس؟ لا أعتقد ذلك، فلاعبون بهذه الشخصية يستطيعون اللعب في أندية كبيرة، ونحن نادٍ كبير”.

وأضاف مالديني: “فكّرنا به في الصيف. إبراهيموفيتش لديه شخصية وهو بطل، وبشكل عام فإن لاعبين مثل غونزالو هيغواين وإبراهيموفيتش يستطيعان إخراج إمكانيات الآخرين”.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية قبل أيام أن ميلان مهتم بالتعاقد مع إبراهيموفيتش، الذي سبق أن لعب موسمين في ميلان، شارك خلالهما في 85 مباراة، وسجل 65 هدفًا، وحصد مع الفريق لقب الدوري موسم 2010/2011، وكأس السوبر الإيطالي 2010/2012، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي صيف العام 2012.

وتردد أيضًا أن إبراهيموفيتش قد يعود إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير المقبل، حيث سجل له إبراهيموفيتش 29 هدفًا وصنع 10 في 53 مباراة.