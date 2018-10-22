سابقة لم تحدث منذ 17 عامًا.. ريال مدريد خارج المراكز المؤهلة للدوريات الأوروبية بعد 9 جولات

دفعت نتائج الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ريال مدريد للمركز السابع في جدول الترتيب، وهو ما يضعه خارج المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في سابقة لم تحدث للفريق منذ 17 عامًا.

وأدى فوز إسبانيول على هويسكا 2-0 وبلد الوليد على ريال بيتيس 1-0 لتراجع ريال مدريد للمركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني، وهي بداية لم يشهدها الفريق منذ موسم 2001-2002 تحث قيادة فيسنتي ديل بوسكي.

وكان الفريق في عهد ديل بوسكي يحتل المركز الخامس عشر بـ10 نقاط من فوزين و4 تعادلات و3 هزائم، بينما حقق لوبيتيجي 4 انتصارات وتعادلين و3 هزائم وجمع 14 نقطة.

وبإمكان ريال سوسيداد أن يحصل على رصيد ريال مدريد نفسه، حال فوزه على جيرونا، يوم الاثنين، لكنه سيبقى خلفه بفارق الأهداف إلا في حال فوزه بفارق 4 أهداف.

وينتظر ريال مدريد مواجهة برشلونة، الأحد المقبل، في الكامب نو ومرشح للتراجع أكثر في الترتيب، حال التعادل أو الهزيمة حيث بإمكان فرق ليفانتي وخيتافي وريال بيتيس تجاوزه أيضًا.

لكن الشيء الإيجابي في موسم 2001-2002 أن فيسنتي ديل بوسكي قاد الفريق للفوز باللقب التاسع في دوري أبطال أوروبا في غلاسكو الأسكتلندية أمام باير ليفركوزن الألماني 2-1 وبهدف شهير للأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، كما تمكن من إنهاء الدوري ثالثًا خلف فالنسيا وديبورتيفو لاكورنيا.