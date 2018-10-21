ريال مدريد على أعتاب إقالة جولين لوبتيغي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، أن ريال مدريد الإسباني، يتجه إلى إقالة مدربه جولين لوبتيغي، عقب خسارة الفريق، أمام ليفانتي السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وخسر ريال مدريد 1/2 أمام ليفانتي، لتكون الخسارة الثالثة للفريق في الدوري الإسباني، والخامسة في جميع البطولات منذ تعيين المدرب.

وتولى لوبتيغي تدريب ريال مدريد في يونيو الماضي، عقب إقالته من تدريب المنتخب الإسباني، بعدما علم الاتحاد الإسباني أن مدرب الماتادور في مفاوضات سرية مع ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في الدوري الإسباني، ويبتعد بـ4 نقاط عن المتصدر برشلونة.

يلاقي ريال مدريد منافس فيكتوريا بلزن التشيكي الثلاثاء، على أن يرحل لمواجهة برشلونة، الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

شبكة “سكاي سبورتس” وفقًا لمصادر خاصة، إن ريال مدريد بات على مقربة من إقالة لوبيتيجي، لتراجع النتائج.

وخسر ريال مدريد، في ملعبه “سانتياجو برنابيو” أمس السبت، بهدفين لهدف أمام ليفانتي، بالجولة التاسعة في الليجا، ليواصل سلسلة النتائج السيئة، حيث لم يحقق أي انتصار في آخر 5 مباريات بمختلف البطولات.

وتحدثت تقارير اليوم، عن أن سانتياجو سولاري، المدير الفني الحالي لفريق الكاستيا هو الأقرب لخلافة لوبيتيجي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

ومع لوبتيغي خسر ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد 2/4 في كأس السوبر الأوروبي، و0/1 أمام سيسكا موسكو الورسي في دوري أبطال أوروبا، إضافة على 3 خسائر أمام إشبيلية وديبورتيفو ألافيس وليفانتي في الدوري الإسباني.