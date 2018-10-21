لوبيتيجي: لا أفكر في إقالتي.. برشلونة يُشغلني

أوضح جولين لوبيتيجي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أمس السبت أنه لا يفكر في إقالته المحتملة من تدريب الفريق.

وقال لوبيتيجي: “ما يشغلني هو استعادة رونق الفريق لأن الريال لا يستحق هذه الخسائر ولأننا سنخوض مباراة مهمة في غضون أيام قليلة” في إشارة إلى مباراة القمة “كلاسيكو” مع برشلونة في الأحد المقبل.

وخسر الريال 1ـ2 على ملعبه أمس السبت أمام ليفانتي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لتكون المباراة الخامسة على التوالي التي تغيب فيها الانتصارات عن الريال في مختلف البطولات علما بأنها الهزيمة الرابعة في هذه المباريات الخمس.

يذكر أن صحيفة “ماركا” الإسبانية، أكدت أن الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد “ب”، المرشح الأبرز لقيادة الفريق حال إقالة المدرب الحالي جولين لوبتيجي بعد الكلاسيكو.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد لا ترغب في وضع مدرب الفريق الثاني تحت الضغط، لكنها قد تضطر لتكليفه بالفريق الأول لغاية نهاية الموسم الحالي على الأقل، ليسير على خطى الفرنسي زين الدين زيدان، الذي عوّض الإسباني رافائيل بنيتيز بداية العام 2016 وحقق النجاح ليبقى في منصبه موسمين ونصف الموسم.

ويملك سولاري الأفضلية؛ لأنه يعرف الفريق ولاعبيه جيدًا، ويعتبر المرشح الأفضل كمدرب مؤقت في انتظار الصيف المقبل للتعاقد مع مدرب جديد في ظروف جيدة وإمكانيات أكبر.