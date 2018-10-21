سانتياغو سولاري مرشح جديد لتدريب ريال مدريد

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد “ب”، المرشح الأبرز لقيادة الفريق حال إقالة المدرب الحالي جولين لوبتيغي بعد الكلاسيكو.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد لا ترغب في وضع مدرب الفريق الثاني تحت الضغط، لكنها قد تضطر لتكليفه بالفريق الأول لغاية نهاية الموسم الحالي على الأقل، ليسير على خطى الفرنسي زين الدين زيدان، الذي عوّض الإسباني رافائيل بنيتيز بداية العام 2016 وحقق النجاح ليبقى في منصبه موسمين ونصف الموسم.

ويملك سولاري الأفضلية؛ لأنه يعرف الفريق ولاعبيه جيدًا، ويعتبر المرشح الأفضل كمدرب مؤقت في انتظار الصيف المقبل للتعاقد مع مدرب جديد في ظروف جيدة وإمكانيات أكبر.

كما تضم لائحة المرشحين أيضًا حسب “أس” اللاعب السابق للفريق والمدرب المساعد الحالي في بيشكتاش، غوتي، الذي غادر تدريب فريق الشباب “أ” الصيف الماضي.

ورغم الشائعات حول التفاوض مع الإيطالي أنطونيو كونتي لكن صحيفة “ماركا” أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفضل التعاقد مع الأرجنتيني.