تقارير.. إدارة ريال مدريد بدأت التفاوض مع كونتي لخلافة لوبيتيجي

كشفت تقارير إعلامية على أن إدارة نادي ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، بدأت مفاوضاتها مع المدرب الإيطالي كونتي لخلافة المدرب الحالي جولين لوبيتيجي.

ووفقًا لما ذكرته قناة “بي إن سبورتس”، عبر حسابها الرسمي، على تويتر، وفقًا لمصادرها، فإن إدارة نادي ريال مدريد بدأت التفاوض مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لخلافة جولين لوبيتيجي.

وتعرض ريال مدريد للخسارة اليوم على أرضه ووسط جماهيره أمام فريق ليفانتي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

مصادر beIN SPORTS: إدارة نادي ريال مدريد بدأت التفاوض مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لخلافة جولين لوبيتيغي — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) October 20, 2018

وتعد الانطلاقة الحالية لريال مدريد في الدوري الإسباني هي واحدة من أسوأ بداياته للبطولة عبر تاريخه الممتد لسنوات طويلة.

ولم يحقق ريال مدريد أي انتصار منذ خمس مباريات، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، ونجح فقط في التسجيل بتلك المباراة.

وخسر النادي الملكي من ليفانتي بهدفين مقابل هدف وحيد، بعد أن تقدم الضيوف بهدفين نظيفين، ونجح مارسيلو في تسجيل الهدف الوحيد للنادي لريال مدريد.

يذكر أن لوبيتيجي كان قد بدأ تدريب ريال مدريد في شهر يونيو الماضي قبل انطلاق كأس العالم مباشرة، حيث ترك تدريب منتخب إسبانيا بعد علم الاتحاد بمفاوضاته مع النادي الملكي.

وكانت صحيفة آس الإسبانية قد أوضحت الأسبوع الماضي أن كونتي هو المدير الفني الوحيد من فئة الكبار، الذي يتواجد بدون فريق في الفترة الحالية.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن ريال مدريد يمنح لوبيتيجي فرصة أخيرة حتى نهاية الشهر الجاري بمباريات ليفانتي وفيكتوريا بلزن، وأخيرًا الكلاسيكو أمام برشلونة.

وتقام مباراة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد يوم الأحد 28 أكتوبر.