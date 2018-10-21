نيمار يظهر في برشلونة مجددًا (فيديو)

فاجأ النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جيرمان، متابعيه بزيارة، اليوم الأحد، إلى مدينة برشلونة الإسبانية.

ونشر اللاعب البرازيلي مقطع فيديو على حسابه الشخصي في موقع “إنستغرام”، يظهر فيه وهو يسير في شوارع المدينة، مع مواطنه آرثر ميلو، لاعب برشلونة، وعلّق نيمار في الفيديو:”أنا الآن في برشلونة”.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن هذه الزيارة تأتي وسط الأنباء التي انتشرت حول رغبته في العودة إلى برشلونة، مما سيزيد الجدل حول هذا الأمر.

وغادر نيمار برشلونة صيف العام 2017، إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، عقب 4 مواسم في النادي الكتالوني، نجح فيها في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة، والدوري الإسباني مرتين، إلى جانب بطولات أخرى.

وانضم نيمار إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي العام 2013، وسجل للفريق 105 أهداف وصنع 77 في 186 مباراة، وأحرز مع الفريق عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا العام 2015، ولقب الدوري الإسباني مرتين.