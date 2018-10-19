نائب رئيس نادي برشلونة: لا نفكر في استعادة نيمار

نفى جوردي كاردونر نائب رئيس برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم وجود خطط لدى النادي لاستعادة نيمار من باريس سان جيرمان.

وفاز نيمار بالدوري الإسباني مرتين ولقب ودوري أبطال أوروبا 2015 خلال أربع سنوات قضاها في برشلونة، وشكل ثلاثيًا هجوميًا قويًا مع لويس سواريز وليونيل ميسي، لكنه رحل عن النادي في يوليو تموز 2017 بعد دفع العملاق الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وقال كاردونر لمحطة سير كتالونيا الإذاعية اليوم: “لم يتحدث أحد في مجلس إدارة برشلونة عن إمكانية استعادة نيمار، لا يمكن أن نعطي إجابة بهذا الشأن حاليًا لأنه حتى لم يذكر أحد هذا الأمر”.

وساهم نيمار البالغ عمره 26 عامًا في فوز باريس سان جيرمان بالثلاثية المحلية هذا العام رغم أن موسمه الأول في فرنسا قد شهد خلافًا علنيًا مع زميله إدينسون كافاني حول تنفيذ ركلات الجزاء وإصابته بقدمه في مارس آذار الماضي التي أبعدته عن بقية الموسم.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو في صفحتها الرئيسية يوم الأربعاء الماضي إن اللاعب أبلغ برشلونة برغبته في العودة للنادي بعد شعوره بخيبة أمل من الحياة في باريس.

وأضاف كاردونر: “هو من قرر الرحيل. سيكون الأمر مختلفًا لو كنا لا نريده وأردنا الآن استعادته لكن هذ ليس الحال الآن، لو أردنا التعاقد معه سيناقش مجلس الإدارة الأمر لكن حتى الآن لم يتحدث أحد في هذا الشأن”.