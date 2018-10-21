مارادونا يتراجع عن تصريحاته: ليونيل ميسي الأفضل في العالم

تراجع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، عن تصريحاته الحادة تجاه مواطنه ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة.

وقال مارادونا، إن ميسي أفضل لاعب في العالم، وإن الصداقة التي تجمعهما أكبر بكثير من حبر الصحافة.

ونقلت شبكة “فوكس سبورتس” عن مارادونا قوله: “أنا أعلم من هو ميسي، إنه أفضل لاعب في العالم.. هناك أشخاص يريدون وضعي أمام ميسي وتخريب العلاقة بيننا، الصداقة التي تربطني به أكبر من كل ما يكتبه الصحفيون”.

وأضاف مارادونا، “نعم، ذكرت أن هناك لاعبين يذهبون 20 مرة إلى الحمام قبل المُباراة، لكنني لم أذكر اسم ليونيل ميسي.. كنت أقصد اسم لاعب آخر”.

وكان مارادونا، البالغ من العمر 57 عامًا، قد شنّ هجومًا حادًا على ميسي، أشار فيه إلى أنه لا يُجدي نفعًا أن تجعل قائدًا فتى يذهب إلى المرحاض 20 مرة قبل أن يلعب أي مباراة.. دعونا لا نُرضي ميسي بعد الآن”.

وأضاف مارادونا: “ميسي مع برشلونة، مختلف تمامًا عن ميسي مع الأرجنتين، لا تُعظّموا منه”.

وأكمل لاعب ومدرب الأرجنتين سابقًا، قوله: “بسبب أداء ليونيل ميسي حاليًا مع المنتخب، ربما لم أكن لأستدعيه، ولكن هذا لن يدوم لفترة طويلة، حتى أجعل ميسي يُعيد حساباته ثم يأتي ويلعب مع منتخب الأرجنتين كما أريد”.

ولم ينضم ميسي لمنتخب بلاده منذ الخسارة 3/4 أمام فرنسا في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.