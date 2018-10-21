6 مباريات سيلعبها نادي برشلونة بدون ميسي.. تعرف عليها

قال برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم إن القائد ليونيل ميسي سيغيب لثلاثة أسابيع عقب إصابته بكسر في ذراعه اليمنى خلال انتصار فريقه 4-2 على إشبيلية أمس السبت.

وستُبعد هذه الإصابة ميسي عن لقاء القمة ضد الغريم ريال مدريد يوم الـ28 من أكتوبر/ تشرين الثاني.

وحل عثمان ديمبلي بديلًا لميسي في الدقيقة 25 عقب فحص أطباء الفريق للاعب الأرجنتيني على جانب الملعب بعد التحام مع فرانكو فاسكيز لاعب أشبيلية.

وبدت إصابة لاعب برشلونة الكبير، الذي صنع الهدف الأول لفيليب كوتينيو في الدقيقة الثانية وسجل بنفسه الهدف الثاني، خطيرة أثناء مغادرته الملعب مع وضع ضمادة على ذراعه اليمنى.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة “إنها خسارة كبيرة بالتأكيد.

“نعرف ما يقدمه لنا وما نفتقده في عدم وجوده. يجب أن نتعامل مع الموقف، وسنكون على أتم الاستعداد. من الواضح أن غيابه سيكون مؤثرًا؛ لكننا سنتأقلم ولدينا الموارد رغم أننا سنواجه بعض الفرق الصعبة”.

وإلى جانب غيابه عن مواجهة ريال مدريد، لن يكون هداف برشلونة عبر العصور متاحًا في مواجهة إنتر في دوري أبطال اوروبا يوم الأربعاء المقبل ثم في لقاء العودة في ميلانو في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

وأقر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بأن غياب ميسي سيؤثر على الفريق، لكنه أكد أنهم قادرون على تجاوز المباريات القليلة المقبلة بدون إهدار العديد من النقاط.

وقال بيكي “يمنحنا راحة ذهنية عندما يكون موجودًا، لكن لا يجب أن نعاني في غيابه”.

وأضاف “هناك فارق كبير بين وجوده في الملعب وغيابه، لكننا نملك فريقًا قويا بما يكفي للفوز بالمباريات سواء لعب أو لا”.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية سيغيب ميسي في 6 مباريات هي مباراة الإنتر في دوري الأبطال، الأربعاء المقبل، وريال مدريد، وأمام الإنتر مرة ثانية، كما سيلعب برشلونة بدون نجمه أمام ليونيسا في كأس ملك إسبانيا، ثم عن مباراتي رايو فاليكانو وريال بيتيس.