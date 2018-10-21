أدريان رابيو يحسم موقفه من مغادرة باريس سان جيرمان إلى نادي برشلونة.. تعرف على قراره

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن أدريان رابيو، لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان، حسم مستقبله مع الفريق، بعد أشهر من الجدل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن أدريان رابيو، قرر تمديد عقده مع الفريق، علمًا أن العقد الحالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتردد في تقارير سابقة أن رابيو، البالغ من العمر 23عامًا، يريد الرحيل إلى برشلونة مجانًا، الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن رابيو قرر التجديد مع باريس سان جيرمان لـ 3 مواسم أخرى على الأقل، وسيكون التجديد في الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى أن رابيو رفض 4 عروض سابقة من باريس سان جيرمان لتمديد عقده.

ورابيو من خريجي باريس سان جيرمان، ولعب للفريق الأول لأول مرة العام 2012، وسجل للفريق 24 هدفًا وصنع 16 في 207 مباريات، علمًا أنه شارك الموسم الحالي في 12 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفًا، تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.