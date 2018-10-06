بعد اجتماع سري.. أدريان رابيو يقترب من نادي برشلونة

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن نادي برشلونة الإسباني عقد اجتماعًا سريًا مع أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان؛ بهدف نقل اللاعب إلى النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وينتهي عقد رابيو، البالغ من العمر 23، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويرفض تمديد عقده، أي أنه يمكن أن يتفق مع النادي الذي يريد الانتقال إليه في يناير المقبل، دون الرجوع إلى إدارة ناديه.

ووفقًا لصحيفة “صن” البريطانية، فإن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، عقد اجتماعًا سريًا مع رابيو؛ لحسم انضمامه إلى النادي الكتالوني.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية سابقة، أن رابيو رفض 4 عروض من باريس سان جيرمان للتمديد والتوقيع على عقد جديد.

وأشارت صحيفة “صن”، إلى أن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يسعى لضم رابيو، إذ يرتبط اللاعب بعدة أندية، ولعل أبرزها: مانشستر سيتي ويوفنتوس وتوتنهام.

ورابيو من خريجي مدرسة باريس سان جيرمان، وخاض مع الفريق الأول 218 مباراة، سجل فيها 23 هدفًا وصنع 16، ولعب الموسم الحالي 11 مباراة، سجل فيها هدفًا وصنع آخر.