موعد مباراة برشلونة وريال مدريد (الكلاسيكو) في الدوري الإسباني‎

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم الحدث الكروي الأبرز، وهي مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، حيث يتواجه الفريقان يوم الأحد المقبل الـ 28 من أكتوبر الجاري بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويحظى الكلاسيكو، بأهمية جماهيرية بالغة، نظرًا لما يتمتع به من مشاهدة كبيرة، على مستوى العالم.

وتشهد مباراة كلاسيكو الأرض حدثًا فريدًا من نوعه، وهو غياب الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المباراة المرتقبة.

ويلعب ريال مدريد أول كلاسيكو دون كريستيانو رونالدو الذي لن يلعب المباراة الأشهر في العالم مجددًا، وذلك بعد انتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، ليرحل عن الفريق الملكي بعد 9 سنوات قضاها في “سانتياغو بيرنابيو”.

أما ليونيل ميسي فسيغيب عن المباراة بعد الإصابة التي تعرَّض لها، مساء السبت، في مباراة فريقه إشبيلية بمباراة الجولة التاسعة، بكسر في إحدى عظمات المرفق، إذ سيغيب 3 أسابيع عن الملاعب.

وللمرة الأولى من عام 2007 أي منذ 11 عامًا يغيب الثنائي الأبرز في الساحرة المستديرة خلال العقد الأخير عن تلك المباراة، وتحديدًا في تاريخ الـ 23 من ديسمبر في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 1-0 .

المباراة شهدت غياب ميسي عن صفوف برشلونة، بينما لم يكن ينضم كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد حيث انضم للفريق عام 2009.

واستغل برشلونة سقوط ريال مدريد، أمس السبت، أمام ليفانتي، واعتلى صدارة الليغا برصيد 18 نقطة بالفوز على الوصيف إشبيلية بنتيجة كبيرة 4-2.

واحتل ألافيس الوصيف خلف برشلونة بنقطة واحدة حاصدًا 17 نقطة، ومتقدمًا على الفريق الأندلسي الذي توقف رصيده عند 16 نقطة، بينما تراجع اللوس بلانكوس للمركز الخامس بـ14 نقطة خلف أتلتيكو مدريد الرابع بـ16 بفارق الأهداف عن إشبيلية.

ويتفوق ريال مدريد بعدد الانتصارات في الكلاسيكو الكبير بنتيجة 95 مقابل 93 للغريم الكتالوني، فيما تعادل الفريقان في 50 مباراة.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 5:15 بتوقيت القاهرة، الـ 6:15 بتوقيت السعودية، ولم تعلن قنوات بي إن سبورتس حتى الآن عن قنواتها الناقلة للمواجهة المنتظرة.