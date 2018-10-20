ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على إشبيلية وهزيمة ريال مدريد أمام ليفانتي (صورة)

تصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بتغلبه على ضيفه إشبيلية 4 / 2، اليوم السبت، في المرحلة التاسعة من الليغا، والتي شهدت أيضا سقوط ريال مدريد في فخ الخسارة 1 / 2 أمام ليفانتي، وتعادل أتلتيكو مدريد مع فياريال 1/1، كما تعادل أيضا فالنسيا مع ليغانيس 1/1.

ورفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام ألافيس، صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط عن منافسه التقليدي ريال مدريد.

وتوقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد.

يذكر أن هذا الفوز هو الأول لبرشلونة في الدوري الإسباني بعد التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة، وهو الفوز الخامس للفريق بالدوري هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة.

فيما تعد هذه الخسارة هي الأولى لإشبيلية بعد الفوز في أربع متتالية، وهي الخسارة الثالثة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة.