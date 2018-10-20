نادي برشلونة يستعيد قمة ترتيب الدوري الإسباني برباعية في مرمى إشبيلية 

استعاد فريق برشلونة، اليوم السبت، صدارة الدوري الإسباني من ديبورتيفو ألافيس.

وتغلب برشلونة على ضيفه إشبيلية بأربعة أهداف لهدفين في الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد برشلونة إلى 18 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الثالث.

دخل الفريق الكتالوني اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، وتمكن البرازيلي فيليبي كوتينيو، والأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل هدفين في الدقيقتين 2 و14.

ومع حلول الدقيقة 63 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لبرشلونة نفذها الأوروغوياني لويس سواريز في الشباك محرزًا الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 79 قلص إشبيلية النتيجة بتسجيله للهدف الأول عبر بابلو سارابيا، قبل أن يسجل برشلونة هدفه الرابع عبر الكرواتي إيفان راكيتش في الدقيقة 88.

وشهدت الدقيقة 91 تسجيل إشبيلية للهدف الثاني عبر لويس مورييل ليخرج أصحاب الأرض فائزين بالثلاث نقاط.