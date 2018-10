مباراة برشلونة وإشبيلية.. إصابة قوية تضرب ميسي في ذراعه (فيديو وصور)

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لإصابة قوية في ذراعه أجبرته على مغادرة ملعب “كامب نو”، خلال مباراة فريقه أمام إشبيلية، اليوم السبت، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وجاء ذلك بعدما سقط ميسي على الأرض متألمًا، إثر اصطدامه بفرانكو فاسكيز لاعب إشبيلية وسط الملعب.

وظل النجم الأرجنتيني ممسكًا بيده لعدة دقائق داخل الملعب، قبل تدخل الجهاز الطبي للفريق الكتالوني، وإخراجه لإكمال علاجه.

ولم تفلح محاولات الجهاز الطبي، لإعادة ميسي مجددًا إلى الملعب، ليضطر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إلى استبدال النجم الأرجنتيني، بعثمان ديمبلي في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

Hate seeing players walk out like this, especially one of the greatest ever. Get well soon Messi. pic.twitter.com/RVQs5aUWuX

— Thiago (@DuhTrendinTopic) October 20, 2018