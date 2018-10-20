أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية.. كوتينيو وميسي يضعان البلوغرانا في المقدمة (فيديو)

سجل فيليب كوتينيو الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك إشبيلية، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نو، في الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

وسجل كوتينيو الهدف مبكرًا مع الدقيقة الثانية من المباراة.

وفي الدقيقة 12 يسجل ليونيل ميسي الهدف الثاني.

وتعتبر مباراة اليوم صراعًا بين متصدر الدوري الإسباني إشبيلية، ضد الوصيف برشلونة، والذي تبعدهما نقطة واحدة، حيث يحتل الفريق الأندلسي الصدارة برصيد 16 نقطة.

المباراة تعتبر منافسة على الصدارة في ظل منافسة أتلتيكو وريال مدريد أيضًا، اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ويرغب برشلونة في الانفراد بصدراة الدوري الإسباني من أجل الحفاظ على اللقب، ومحاولة إسعاد الجماهير، لا سيما أن الفريق لم يحقق أي فوز على ملعب “كامب نو” منذ 18 سبتمبر الماضي، حيث تعادل البلوغرانا في آخر مباراتين على ملعبه أمام جيرونا وأتلتيك بلباو.

فى المقابل يعيش إشبيلية حالة كبيرة من الاستفاقة هذا الموسم، وضعته على صدارة الليغا، حيث انتصر فى العديد من المباريات أبرزها الفوز الكبير على ريال مدريد 3-0.