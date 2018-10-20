موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف ريال مدريد منافسه ليفانتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتبدأ المباراة الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة.

تبث مباراة ريال مدريد وليفانتي على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الذي غاب عنه في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات.

وتمثل المباراة استعدادًا مهمًا للفريق الملكي قبل مواجهة فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا، ثم برشلونة في الكلاسيكو.

ولم يحقق ليفانتي الفوز على ريال مدريد منذ سبتمبر 2011، لكنه تعادل مع ريال مدريد 1/1 و2/2 في آخر مباراتين.

ويملك ريال مدريد14 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن المتصدر ديبورتيفو ألافيس الذي لعب مباريات أكثر.