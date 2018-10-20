ريال مدريد لا يمانع رحيل ماركو أسينسيو

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد الإسباني، غيّرت موقفها من بيع النجم الشاب ماركو أسينسيو، ومستعدة للتخلي عنه الصيف المقبل، لكن مقابل مبلغ لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة أن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبداية السيئة للفريق هذا الموسم كشفت العديد من الأوراق لإدارة ريال مدريد، خاصة في ظل فشل النجم الشاب في تقديم مستوى ثابت في كل اللقاءات، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ.

وحسب صحيفة “صن” البريطانية فإن القرار الجديد لريال مدريد بخصوص نجمه الشاب قد يشعل صراعًا قويًا بين كبار أوروبا لضمه خاصة تشيلسي وليفربول وباريس سان جيرمان.

وكان مانشستر يونايتد وليفربول بحسب الصحيفة البريطانية قد واجها الرفض من إدارة ريال مدريد الصيف الماضي، حين حاولا الاقتراب من النجم الشاب رغم أنهما كانا مستعدين لتقديم عرض مالي يفوق 100 مليون يورو.

وأدت البداية السيئة لريال مدريد وعدم التعاقد مع نجم كبير لتعويض كريستيانو رونالدو بإدارة الفريق الإسباني لمراجعة أوراقها، إذ تبدو مستعدة لمناقشة عروض لبيع عدد من نجومها الصيف القادم وتعويضهم بنجوم جدد.